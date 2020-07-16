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Общежитие вместе с жильцами продали в Красноярске

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В Красноярске жильцы общежития по улице Новосибирская пожаловались в краевой Следственный комитет и рассказали о том, что собственник здания пытается выжить их: отключает зимой отопление, а сейчас разобрал крышу, пол и закрыл людям доступ к местам общего пользования.

Люди утверждают, что общежитие было незаконно акционировано, а затем продано частному лицу вместе с проживающими в нем людьми. По поводу обращения начата проверка.

Об этой ситуации несколько дней назад рассказала в Facebook депутат ЗС Елена Пензина. Общежитие раньше принадлежало железной дороге, передает ИА KrasnoyarskMedia.

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