Двое мужчин в Москве продали квартиру бывшей узницы концлагеря и присвоили деньги

Полицейские в Москве задержали двух подозреваемых в квартирном мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 16 июля, рассказали в ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась 89-летняя москвичка и сообщила, что является бывшей узницей концлагеря и с тех пор у нее проблемы со здоровьем. Она решила продать свою квартиру на Малой Сухаревской площади, чтобы переехать в один из приморских южных городов. Сын знакомой предложил ей помощь — ранее он снимал у нее комнату.

Мужчина пообещал продать квартиру за 20 млн рублей. По его словам, он привлек к делу опытных риелторов. В нотариальной конторе женщина подписала несколько документов, суть которых ей до конца не разъяснили.

Через некоторое время мужчина сообщил пенсионерке, что квартира продана за 12 млн рублей, но покупатель пока деньги не отдал. Позднее он заявил, что вырученные с продажи квартиры средства он вложил в бизнес, и пообещал потерпевшей, что она получит 20 млн рублей, но позже. Не дождавшись обещанного, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 58-летний знакомый потерпевшей и его 53-летний сообщник, который был якобы представителем покупателя. Следствие установило, что злоумышленники ввели женщину в заблуждение, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Они продали квартиру, а деньгами распорядились по своему усмотрению. В настоящее время заявительница снята с регистрационного учета по данному месту проживания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой отпущен под подписку о невыезде.

В марте сообщалось, что нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью. Так, количество пресеченных незаконных сделок за 2018–2019 годы в разы превышает показатели 2017-го.