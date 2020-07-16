Тамбовская область направит на благоустройство 285 млн рублей

В Тамбовской области 285 млн рублей направят на мероприятия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Основная часть средств поступит из федерального бюджета.

В рамках реализации проекта в регионе планируют благоустроить 176 дворов и 113 общественных пространств. Работа активно ведется в районах Тамбовской области. Губернатор Александр Никитин посетил новый сквер Заворонежского сельсовета Мичуринского района, который был создан в рамках нацпроекта. На месте пустыря были организованы дорожки, выложены тротуары, установлены лавочки и фонари. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В 2020 году в Заворонежском поселке планируют установить открытую сцену. Также по рекомендации губернатора власти обсуждают ремонт фасада здания сельсовета.