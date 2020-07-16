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Новые очистные сооружения построят в бухте Золотой Рог во Владивостоке

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На очистку бухты Золотой Рог во Владивостоке выделят федеральное финансирование. Для нормализации экологической обстановки в акватории планируется создание новых очистных сооружений, прокладка ливневой канализации. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил произошедшие за последнее время изменения, но уточнил, что этого недостаточно.

«База флота планирует строительство новой нефтебазы. Это будет сделано в течение двух лет, но зато после этого мы будем иметь современную нефтебазу и не будем сталкиваться ни с какими загрязнениями с этой стороны. С городом сложнее — система ливневой канализации отсутствует, канализационные коллекторы не в полной мере собирают необходимые стоки», — цитирует Трутнева ИА PrimaMedia. Власти Приморского края разработают программу, в рамках которой каждый год будут сдаваться определенные объекты.

Ранее во Владивостоке стартовал ремонт и модернизация причальных стенок в бухте Золотой Рог. Об этом проинформировал АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Судостроение и судоремонт является одним из основных направлений промышленности региона. Правительство поддерживает развитие предприятий этой отрасли.

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