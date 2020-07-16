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Завод-музей в Нижнем Тагиле обследуют за 5,5 млн рублей

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Территорию объекта культурного наследия «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода» будут обследовать. Исполнителя ищет городская администрация. На эти работы планируется выделить 5,5 млн рублей.

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Как отмечает «ТагилСити.Ру», у музея-завода сложные форма и рельеф, поскольку он включает в себя гидротехнические каналы. В комплекс входят памятник доменного, прокатного, механического, кузнечного и мартеновского цехов, здание конюшен, заводского театра, пожарной части, а также памятник штангового корпуса.

Подрядчик должен провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические исследования, а также кадастровые работы.

Решение реконструировать музей-завод до 300-летия Нижнего Тагила приняли в ноябре 2017 года. В августе 2018 года музей, который является объектом культурного наследия федерального значения, передали в оперативное управление городу, чтобы начать ремонтные работы.

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