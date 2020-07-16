Завод-музей в Нижнем Тагиле обследуют за 5,5 млн рублей

Территорию объекта культурного наследия «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода» будут обследовать. Исполнителя ищет городская администрация. На эти работы планируется выделить 5,5 млн рублей.

Как отмечает «ТагилСити.Ру», у музея-завода сложные форма и рельеф, поскольку он включает в себя гидротехнические каналы. В комплекс входят памятник доменного, прокатного, механического, кузнечного и мартеновского цехов, здание конюшен, заводского театра, пожарной части, а также памятник штангового корпуса.

Подрядчик должен провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические исследования, а также кадастровые работы.

Решение реконструировать музей-завод до 300-летия Нижнего Тагила приняли в ноябре 2017 года. В августе 2018 года музей, который является объектом культурного наследия федерального значения, передали в оперативное управление городу, чтобы начать ремонтные работы.