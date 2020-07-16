РЭЦ продолжает рассматривает происходящие сегодня в мире события не только как новые риски, но также как новые шансы для российских экспортеров. Модернизируя наш подход к оказанию господдержки, мы отталкиваемся как от сегодняшних реалий, обусловленных непростой ситуацией, так и параллельно выстраиваем стратегию на ближайшее будущее, когда рыночная и мировая конъюнктура станут более прогнозируемыми.

Сегодня в условиях мировых ограничений и пандемии экспортёры столкнулись с растущими рисками и новыми вызовами и барьерами при выходе на глобальные рынки. Соответственно, для сохранения существующих и поиска новых ниш на мировых рынках кратно возросла потребность в государственной поддержке как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны банков, финансирующих экспортно ориентированные проекты. Только за первое полугодие этого года спрос на услуги по поддержке экспорта увеличился на 30%, и это в том числе говорит о том, что в целом поддержка институтов развития всегда носит контрциклический характер, то есть, в более сложной рыночной ситуации к нам начинают обращаются чаще.

Наша основная задача - повысить конкурентоспособность экспортеров на зарубежных рынках с помощью широкого спектра наших услуг. Однако это не исключает и роль самого бизнеса. Актуализация экспортной стратегии и производство конкурентного продукта по-прежнему остаётся в руках экспортёра. РЭЦ не заменяет рыночные компетенции, но всеми силами помогает их наращивать и предлагает те решения, которые помогут экспортерам реализовать свою стратегию. Так, в нашем портфеле услуг представлена «Школа экспорта» - образовательный элемент, направленный, прежде всего, на представителей малого и среднего бизнеса. В рамках обучающих курсов мы рассказываем про все особенности экспорта, начиная от заключения экспортного контракта, юридических рисков, заканчивая валютным контролем и прохождением таможенных процедур. Также мы помогаем экспортерам с продвижением их продукции — это поддержка их участия в международных тендерах и проектах, в целевых выставках и бизнес-миссиях, а также содействие в развитии экспорта по каналам электронной торговли.

Нашими услугами пользуется широкий перечень клиентов, начиная от представителей малого бизнеса с экспортными контрактами в 100 000 рублей, заканчивая крупнейшими экспортёрами из топ-200 промышленного сектора – это машиностроители, металлурги, производители удобрений.

Наша миссия перед предпринимателями заключается в создании стратегии сотрудничества и нахождения правильных инструментов, отвечающих потребностям экспортёра. В этом плане РЭЦ имеет большой опыт и полный набор продуктов. Помимо упомянутых выше нефинансовых продуктов, входящие в Группу РЭЦ структуры предоставляют различные механизмы финансовой поддержки: страховое агентство ЭКСАР обеспечивает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельностью, АО РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного финансирования. Вместе с банками и международными финансовыми институтами мы поддерживаем как самого экспортера, так и покупателей российской продукции. Наш портфель услуг содержит, в том числе, кредитование и страхование проектов в инвестиционной фазе для компаний, планирующих расширить свои мощности с ориентацией на экспорт.

Мы замечаем, что с выходом на посткоронавирусный этап компании начинают формулировать новые запросы. Это прежде всего касается поддержки тех рынков сбыта, на которых они уже присутствуют. Для этого им необходимо конкурентоспособное финансирование и помощь в предоставлении выгодных условий для покупателей. Нам удалось существенно расширить список инструментов, в рамках которых АО РОСЭКСИМБАНК, входящий в Группу РЭЦ, сможет предоставлять финансирование по специальным ставкам – в дополнение к классическим кредитным инструментам мы включили в нашу программу договоры финансирования с применением аккредитивов, а также договоры факторинга.

Еще одним важным запросом от экспортёров стал поиск новых рынков и новых ниш. Со своей стороны мы можем предложить наш продукт по поиску партнёров, включающий определение основных рынков сбыта их продукции и установление деловых контактов с потенциальными контрагентами. Особенность нашего подхода заключается в том, что мы стараемся исходить от спроса на рынке, а не от предложения. То есть получать от иностранных покупателей запрос и подыскивать им соответствующего партнера в России, что в результате обеспечивает высокую вероятность заключения экспортером перспективного и желаемого контракта.

В заключение подчеркну, что в вопросе восстановления экономики и получения преимущественных выгод на внешних рынках будет выигрывать та страна, которая будет готова реагировать на изменения внешнего мира посредством гибкости внутренних процессов системной поддержки, выстраиваемой, в первую очередь, исходя из потребностей национального предпринимателя. Мы делаем акцент на «моменте», трансформируя свои продукты в соответствии с новыми вызовами.



Автор – Старший вице-президент Группы РЭЦ и Генеральный директор АО «ЭКСАР», входящего в Группу РЭЦ

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