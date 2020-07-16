Россияне смогут бесплатно получить «арктический гектар»

Граждане РФ смогут бесплатно получить земельный участок в арктической зоне страны площадью до 1 га благодаря новому законопроекту, который был подготовлен по поручению российского вице-премьера Юрия Трутнева.

В основу идеи создания документа лег успешный опыт получения земли россиянами на Дальнем Востоке.

«Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий — соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — приводит слова вице-премьера пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в среду, 15 июля.

Согласно документу, участки будут предоставляться в рамках Федерального закона № 119 (о «дальневосточном гектаре»), в который предлагается внести соответствующие поправки. Землю будут выделять только на сухопутной территории Арктики, в которую полностью входят три российских региона — Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, — а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Республики Карелия.

При этом территории Чукотского автономного округа и арктических муниципалитетов Якутии в данный список не входят, так как участки там выдаются в рамках дальневосточной программы.

Право на получение земельных участков в течение первых шести месяцев с момента вступления закона в силу будут иметь только те россияне, которые зарегистрированы в соответствующих субъектах. После этого свой «арктический гектар» сможет получить любой гражданин России.

Землю предлагают выдавать в пользование на пять лет, затем нужно будет оформить ее в собственность или долгосрочную аренду. Использовать участок можно как для строительства жилого дома, так и для ведения любой экономической деятельности, в том числе приусадебного хозяйства, оказания различных видов услуг, среди которых и туристические.

Закон, давший старт реализации масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара», вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, каждый россиянин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или собственность.

В декабре прошлого года Трутнев сообщил, что «дальневосточный гектар» получили уже более 75 тыс. человек. В регионе, по его словам, на тот момент деятельность осуществляли 2127 проектов с господдержкой.