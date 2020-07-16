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Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ подписывать неразглашение гостайны

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Мосгорсуд удалил из процесса по делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова адвоката, отказавшегося давать подписку о неразглашении гостайны. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в четверг, 16 июля.

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Как стало известно, защитнику подозреваемого Даниилу Никифорову предложили подписать этот документ из-за представления следователем новых доказательств по делу. Юрист отказался и был удален из процесса.

Ранее в четверг в Мосгорсуде началось заседание по апелляции на арест Сафронова. Оно ведется в закрытом режиме. Как стало известно, к делу советника главы «Роскосмоса» были приобщены характеристики из госкорпорации и изданий, в которых он ранее работал.

Адвокат Сафронова Иван Павлов в этот же день сообщил, что информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).

13 июля Павлов рассказал, что, по версии следствия, Сафронов при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования. Защитник также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Бывшего журналиста Сафоронова, ставшего советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября.

По данным ФСБ, подозреваемый передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.

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