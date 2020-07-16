Минфин РФ планирует ввести в регионах бюджетные правила. Механизм внедрят в субъектах с конъюнктурными доходами. Это налоги от продажи нефти, газа, металлов, драгоценных камней. Так ведомство хочет снизить зависимость региона от волатильных доходов. Принцип действия может быть подобен федеральному. Властям на местах предложат создать резервы, аналогичные Фонду национального благосостояния России, а также наложить ограничение на рост расходов до того, как поступления не увеличатся. Обязывать вводить бюджетные правила на местах не будут.