В Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Вещество зеленого цвета растительного происхождения массой 12,3 кг обнаружено при таможенном досмотре двух международных почтовых отправлений. Согласно заключению эксперта, в посылках перемещалось наркотическое средство марихуана», — уточнили в ФТС.

Получатели посылок была задержаны оперативными сотрудниками таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

22 апреля сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения «Гром» обнаружили и изъяли более 19 кг марихуаны у 23-летнего безработного жителя Курганской области.