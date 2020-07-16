Редкие дальневосточные лотосы расцвели на озере в Хабаровске

В Хабаровске на озере Рица раскрылись первые лотосы. Около 40 кувшинок лотоса аквариумного сорта Нимфея (белого цвета) и знаменитого лотоса Комарова месяц назад высадили рядом с летней верандой.

«Это большая редкость, что лотос так быстро адаптируется в чужеродной среде! Для растения важен температурный режим, состав воды и многое другое. Обычно если растение и выживает при пересадке, то привыкать может два, а то и три года перед цветением», — объяснила ИА «Хабаровский край сегодня» врио директора института водных и экологических проблем ДВО РАН Мария Крюкова.

Лотос Комарова (дальневосточный) занесен в Красную книгу, поскольку растет всего в нескольких водоемах Хабаровского края и Приморья. Цветение продолжится до середины августа. «В целом в Хабаровском крае сохраняется число природных популяций лотоса. Насчитывается порядка двадцати озер. Самое известное из них — озеро рядом с поселком Галкино недалеко от Хабаровска», — рассказала Мария Крюкова.

Как стало известно в мае, хабаровские ученые намерены уберечь от гибели потомство десятки краснокнижных дальневосточных черепах. Популяция этого редкого пресноводного вида сокращается с каждым годом. Одна из основных причин — сильные и продолжительные паводки, которые затапливают отложенные кладки.