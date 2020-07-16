Ученые нашли связь между аномальной жарой в Сибири и деятельностью человека

Аномальная жара в сибирских регионах России, установившаяся в этом году, могла быть вызвана деятельностью человека. Об этом говорится в исследовании группы ученых-климатологов, опубликованном на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Специалисты из разных стран проанализировали изменения средней температуры в Сибири с января по июнь этого года и ситуацию с аномальной жарой, которая была зафиксировано в городе Верхоянск в Якутии.

«В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможными без изменения климата, вызванного деятельностью человека», ― сделали вывод климатологи.

Они также подчеркнули, что, вероятнее всего, именно антропогенное изменение климата привело к длительному периоду аномально высокой температуры в Сибири. Кроме того, ученые в докладе добавили, что столь затяжная жара ― очень редкое явление, которое случается примерно раз в 130 лет.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары — температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края.

Предупреждение распространяется на территории Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.