В Москве задержаны мошенники, кравшие деньги с помощью клонов сим-карт

Сотрудники уголовного розыска при содействии международных экспертов задержали мошенников, похищавших деньги у клиентов банков с помощью клонов сим-карт. Группа действовала несколько лет, ущерб от ее деятельности оценивается в десятки миллионов рублей. Своих жертв «пробивали» в телеграмм-каналах, получали их персональные данные, а затем восстанавливали сим-карту в подпольном сервисе. Сразу после этого связь у жертвы пропадала. В этот момент злоумышленник звонил в банк и получал доступ к онлайн-приложению. При обыске оперативники обнаружили многочисленные сим-карты, ноутбуки, смартфоны и кнопочные телефоны-«звонилки», а также поддельные документы — паспорта и водительские удостоверения, а также банковские карты и привязанные к ним сим-карты, на которые приходили похищенные деньги.