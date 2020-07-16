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В Росгидромете заявили о росте выбросов парниковых газов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объем выбросов парниковых газов в России вырос на 3% в 2018 году. Об этом говорится в документе Росгидромета «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 год», опубликованном на сайте ведомства.

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«В 2018 году совокупный выброс ПГ в Российской Федерации (без учета вклада землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства — ЗИЗЛХ) увеличился по отношению к предыдущему году на 3,0% на фоне роста ВВП на 2,5%», — говорится в документе.

Объем выбросов без учета ЗИЗЛХ в 2018 году составил 22,2 млрд тонн СО2-эквивалента. Годом ранее этот показатель составил 21,5 млрд т. Отмечается, что 78% выбросов СО2 в России приходится на предприятия энергетического сектора. По сравнению с 1990 годом выброс парниковых газов сократился на 30,4% без учета ЗИЗЛХ.

На саммите ООН по климатическим изменениям, который прошел в рамках 73-й Генассамблеи международной организации в сентябре 2019 года, 77 государств обязались полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году. Еще 70 стран пообещали расширить свои национальные планы по этому вопросу к 2020 году.

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