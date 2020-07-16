Росприроднадзор отложил проверки золотодобывающих компаний из-за COVID-19

После прорыва дамб ООО «Сисим» на реке Сейбе в Красноярском крае, произошедшего 19 октября 2019 года и унесшего жизни 17 человек, Росприроднадзор планировал проверки золотодобывающих предприятий. Инспекторы должны были приступить к этой работе в апреле 2020 года. Однако планы пришлось скорректировать из-за эпидемии коронавируса, сообщила в интервью «Известиям» глава ведомства Светлана Радионова.

«В планах было проверить 80 недропользователей, а удалось только троих. Сейчас мы ждем поручения правительства по конкретным юридическим лицам. Надеемся, что работы не отложатся на зиму, когда они на большинстве рек невозможны. Но мы крайне последовательны и никуда не уйдем: не сейчас, так чуть позже обязательно это сделаем», — сказала она.

По словам Светланы Радионовой, сейчас право пользования недрами ООО «Сисим» на аварийном участке досрочно прекращено, а в отношении недропользователя возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 870 тыс. рублей. Ущерб, нанесенный аварией рекам Сейба и Сисим, ведомство оценило в 363,5 млн рублей. Однако до настоящего времени он не возмещен. Все штрафы компания обжалует в судах.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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