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Проверки предприятий Норильска продлятся до конца сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Росприроднадзор начнет проверки предприятий Арктической зоны с Норильска. Инспекторы будут работать там 2-2,5 месяца. А запланированный осмотр всех 426 предприятий закончится в следующем году, заявила в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«Мы утвердили свою методику и пойдем проверять в первую очередь резервуарные парки с достаточно большим сроком эксплуатации, большие хранилища рядом с водными объектами», — сказала Радионова.

По ее словам, первая рабочая группа отправится в Норильск, так как аварии произошли на разных предприятиях группы компаний «Норникель». В городе четыре ее предприятия, и все они подпадут под проверки, уточнила она.

Примерно через десять дней после начала работы в Норильске инспекторы начнут аналогичные мероприятия в Мурманске, Красноярске, на Ямале и на других территориях.

«Такие массированные ковровые проверки, которые мы будем делать, не проводились много-много лет», — уточнила Светлана Радионова.

После аварии 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочки» «Норникеля») в почву и водоемы попало 21 тыс. т топлива. Причиной ЧП назвали разгерметизацию резервуара. Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию и при необходимости принять соответствующие меры, а правительство — провести проверки всех опасных объектов Арктической зоны.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы пока не слышали от «Норникеля» никакой встречной суммы»

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