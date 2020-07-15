Детские лагеря откроются 18 июля в Брянской области

В Брянской области детская оздоровительная кампания стартует 18 июля. Продолжается проверка готовности мест отдыха к работе.

Планируется организовать две оздоровительные смены по 1,7 тыс. детей в каждой. Лагеря начнут работать с 18 июля, а санатории с 20-го. В привычном режиме не будут работать лагеря «Ровесник», «Березка», «Сосновый бор», а также санатории «Домашово» и «Салынь». Решается вопрос открытия лагерей «Орленок» и «Огонек», пишет NASHBRYANSK.RU.

В общей сложности этим летом в Брянской области организуют 315 мест для отдыха и оздоровления детей. В их числе 11 загородных лагерей.

В середине июня глава департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев сообщил, что с 1 июля ведомство планирует допустить к работе примерно 5–7 тыс. оздоровительных лагерей в России. В прошлые годы лагерей было примерно 40 тыс.