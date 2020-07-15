«Танцующий» вокруг дерева на Байкале медведь попал на видео

В Иркутске в «Заповеднике Прибайкалья» в объектив камеры видеонаблюдения попал «танцующий» вокруг дерева медведь. Ролик с хищником опубликовали в соцсетях.

По словам сотрудников заповедника, косолапые таким образом привыкли помечать территорию. О деревья они трутся, чтобы оставить на них свою шерсть. Со стороны подобные движения действительно похожи на танцы.

«Чем выше отметина, тем серьезнее «заявка» на звание хозяина в лесничестве «Берег бурых медведей». А желающих оставить свою «визитную карточку» на коре достаточно», — приводит телеканал «Звезда» подпись к видеоролику.

Так, ежегодно сотрудники научного отдела «Заповедника Прибайкалья» наблюдают в среднем 20 таких «танцев» диких животных. И это только тех, кто не успел или не захотел скрыть свое присутствие от человека, пишет REGNUM.