Прямой эфир

«Танцующий» вокруг дерева на Байкале медведь попал на видео

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске в «Заповеднике Прибайкалья» в объектив камеры видеонаблюдения попал «танцующий» вокруг дерева медведь. Ролик с хищником опубликовали в соцсетях.

По словам сотрудников заповедника, косолапые таким образом привыкли помечать территорию. О деревья они трутся, чтобы оставить на них свою шерсть. Со стороны подобные движения действительно похожи на танцы.

«Чем выше отметина, тем серьезнее «заявка» на звание хозяина в лесничестве «Берег бурых медведей». А желающих оставить свою «визитную карточку» на коре достаточно», — приводит телеканал «Звезда» подпись к видеоролику.

Так, ежегодно сотрудники научного отдела «Заповедника Прибайкалья» наблюдают в среднем 20 таких «танцев» диких животных. И это только тех, кто не успел или не захотел скрыть свое присутствие от человека, пишет REGNUM.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020