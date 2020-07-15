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Более 1700 квартир в аварийных домах расселят в Омске до 2025 года

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Мэр Омска Оксана Фадина представила депутатам горсовета отчет о проделанной работе. Речь идет, например, о переселении жителей из аварийных домов. С 2012 по 2017 год таких зданий было 139, а с 2017 по 2019 год к ним добавились еще 103.

В рамках мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется до 2025 года улучшить условия проживания для 4 тыс. омских семей. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». В прошлом году было приобретено 84 квартиры. В 2020 году предстоит купить 118 квартир. Всего планируется расселить 1711 квартир в 139 многоквартирных домах, признанных аварийными.

Ранее в июне «Известия» выяснили, что региональные и муниципальные власти обяжут информировать граждан об аварийных многоквартирных домах. Такой законопроект может быть в ближайшее время принят в Госдуме, поскольку получил поддержку Минстроя и профильного комитета нижней палаты.

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