Стали известны ожидания россиян от трат в 2020 году

По мнению 43% жителей России, во втором полугодии 2020 года они будут больше тратиться на продукты питания. Это показали результаты опроса более 3 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру», которые оказались в распоряжении «Известий».

Увеличение расходов на жилищно-коммунальные услуги отметили 38% опрошенных. Еще 21% респондентов указали рост затрат на медицинские услуги, а каждый пятый житель России прогнозирует растущие расходы на ремонт.

В топ-5 сегментов, где, по мнению опрошенных, вырастут расходы, также вошло образование — его отметили 19% респондентов.

При этом каждый пятый респондент отметил, что его расходы могут снизиться на шопинг, а 17% указали падение трат на отпуск. Еще 11% участников опроса планируют урезать затраты на продукты, а 9% — на ремонт.

Кроме того, «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД» провели совместное исследование потребительского поведения во II квартале 2020 года.

Выяснилось, что с апреля по июнь россияне больше всего тратились не только на продукты питания, но и на электронику и гаджеты, а также на товары для строительства, хозяйства и дачи.

Средний чек затрат в категории «Электроника и гаджеты» составил 6435 рублей — на 27% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем продаж при этом в денежном выражении на 4% выше, чем во II квартале прошлого года. Самыми популярными товарами по объему продаж стали smart-телевизоры, игровые приставки, смартфоны и наушники к ним.

Средний чек на покупки товаров для строительства, хозяйства и дачи составил 3652 рубля. Это на 35% выше, чем в аналогичный период прошлого года.