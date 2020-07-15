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Распиленный труп миллионера обнаружили в Нью-Йорке

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Фото: instagram.com
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Распиленное тело миллионера обнаружили в центре Нью-Йорка. Об этом 14 июля сообщило издание NY Daily News.

Обезглавленный труп нашли в квартире на Манхеттене рядом со строительными мешками и бензопилой. Квартира, где было совершено убийство, принадлежала 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру, владевшему международными компаниями по пассажирским перевозкам, пишет телеканал «360».

Тело умершего обнаружила сестра, которая пришла к нему.

По версии следствия, убил миллионера профессиональный киллер. На записях с камер видеонаблюдения в лифте следователи увидели, что с погибшим находился мужчина в перчатках, шапке, маске и очках. Рядом с ним был чемодан. После того как Салех вышел из лифта, он упал — возможно, его застрелили или оглушили.

Полиция проводит экспертизы, ведется розыск преступника, пишет «Газета.ру»

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