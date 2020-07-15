Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Российский режиссер Андрей Кончаловский объяснил свое решение заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХАТе. Об этом 14 июля сообщило издание «Вечерняя Москва».

По словам Кончаловского, приход нового артиста несколько изменит образ главного героя спектакля, поскольку будет задействован другой актер со своей индивидуальностью. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТа 2 октября. Постановка основана на одноименном киносценарии шведского режиссера Ингмара Бергмана, пишет «Москва 24». Исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая сохранила роль в постановке.

В марте 2020 года Александр Домогаров назвал МХАТ имени Горького лжетеатром и заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения и с финансовым директором. Домогаров отмечал, что стал «заложником некрасивой ситуации».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее артист заявил, что ему не заплатили за отыгранные спектакли и поэтому он отказывается продолжать сотрудничество с МХАТом. После этого инцидента с Домогаровым пытались перезаключить контракт, но он «не был им подписан», пишет «Газета.ру». Когда стало известно о замене артиста, то представители театра уточнили, что рокировка никак не связана с финансовым вопросом.

Как напоминает телеканал «360», в июне Александр Домогаров эмоционально отреагировал на ситуацию с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Он резко осудил критикующих его людей и заявил, что не сможет чувствовать уважение к зрителю и попросил не посещать спектакли с его участием.