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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский режиссер Андрей Кончаловский объяснил свое решение заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХАТе. Об этом 14 июля сообщило издание «Вечерняя Москва».

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По словам Кончаловского, приход нового артиста несколько изменит образ главного героя спектакля, поскольку будет задействован другой актер со своей индивидуальностью. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТа 2 октября. Постановка основана на одноименном киносценарии шведского режиссера Ингмара Бергмана, пишет «Москва 24». Исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая сохранила роль в постановке.

В марте 2020 года Александр Домогаров назвал МХАТ имени Горького лжетеатром и заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения и с финансовым директором. Домогаров отмечал, что стал «заложником некрасивой ситуации».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее артист заявил, что ему не заплатили за отыгранные спектакли и поэтому он отказывается продолжать сотрудничество с МХАТом. После этого инцидента с Домогаровым пытались перезаключить контракт, но он «не был им подписан», пишет «Газета.ру». Когда стало известно о замене артиста, то представители театра уточнили, что рокировка никак не связана с финансовым вопросом.

Как напоминает телеканал «360», в июне Александр Домогаров эмоционально отреагировал на ситуацию с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Он резко осудил критикующих его людей и заявил, что не сможет чувствовать уважение к зрителю и попросил не посещать спектакли с его участием.

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