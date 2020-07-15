В Сети появился трейлер нового каталога для игры The Sims 4

Компания EA Games представила новый каталог «Нарядные нитки» (Nifty Knitting) для игры The Sims 4. Об этом сообщается на сайте PCGames.

С помощью нового каталога персонажи игры-симулятора получат возможность вязать и продавать результаты своего труда. Разработчики добавили в каталог «Нарядные нитки» тематическую мебель, в частности кресло-качалку, хотя основной акцент сделан на возможности создавать одежду.

Как отмечает «Ридус», прокачка навыка начинается с вязания шарфов, носков и шапок. По мере получения опыта персонаж сможет связать кардиган, свитер, чучело животного, кактусы, а также коврики и подвесные горшки.

«The Sims 4: Nifty Knitting» выйдет 28 июля в Origin и Steam и будет доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК и Mac, пишет REGNUM.

10 июля стало известно, что телеканал TBS покажет реалити-шоу, в котором будут соревноваться люди, играющие в The Sims 4. Первая серия выйдет в эфир 17 июля 2020 года, последняя — 7 августа 2020-го. Победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс, пишет «Газета.ру».

2 июля сообщалось, что выход игры Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера. Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди геймеров, которые пожаловались на устаревшую графику. Разработчики пообещали учесть замечания и «довести игру до ума» в то дополнительное время, которое остается до релиза 23 июля.