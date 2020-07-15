Архангельский Роспотребнадзор наказали из-за жалобы ветерана

В Архангельске ветеран Великой Отечественной войны подала жалобу в прокуратуру на региональное управление Роспотребнадзора, которое долго рассматривало ее заявление. Женщина была недовольна работой суши-бара в жилом доме.

Как уточняет ИА FlashNord, пенсионерака жаловалась на работу ресторана, который, как выяснилось во время проверки, не был оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В заведении общепита отсутствовала вентиляция.

Проверку провела прокуратура. Она и приняла решение о приостановке деятельности суши-бара. Руководитель управления Роспотребнадзора получил представление за неоправданно долгую бумажную волокиту и за то, что пожилой женщине-ветерану пришлось несколько раз подавать жалобу на ресторан.