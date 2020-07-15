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Руководители «Газпром нефти» пожертвовали деньги на помощь детским онкобольницам

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Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
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40 топ-менеджеров группы компаний «Газпром нефть» пожертвовали личные средства, которые будут направлены шести детским онкологическим больницам, сообщается на сайте компании 15 июля.

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«Во время борьбы с COVID-19 мы не забываем о тех, кто всегда нуждался в поддержке и сейчас особо уязвим. Руководители «Газпром нефти» выделили личные средства для закупки необходимой защиты клиникам, где медики помогают детям с онкологическими заболеваниями. Мы хотим внести свой персональный вклад в обеспечение безопасной работы врачей в условиях пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца недели в детские онкобольницы Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска и Нижневартовска направят более 644 тыс. единиц средств индивидуальной защиты — партий масок, респираторов, защитных костюмов и экранов, очков и антисептиков. Именно детские онкологические медучреждения оказались в особо уязвимом положении, когда основные усилия направлены непосредственно на борьбу с коронавирусом, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Акция является частью корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с распространением COVID-19, которую с начала марта 2020 года ведет «Газпром нефть». Программа предусматривает предоставление помощи медицинским службам и волонтерским организациям в регионах деятельности компании, а также обеспечение топливом и средствами защиты медицинские учреждения.

Компания также осуществила поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), томографов и более 1,5 млн средств индивидуальной защиты больницам, работающим с пациентами с COVID-19, — в Омской, Оренбургской и Томской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Ярославле и Санкт-Петербурге. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти», на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти.

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