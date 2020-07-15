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СК попросил арестовать акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами

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Фото: РЕН ТВ
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Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, мера пресечения в отношении фигурантов будет избрана в ближайшее время.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В.А., Ашиткова Т.В., Ивановой Ю.Ю. и Панаиоти Л.Р.», — сказала Морозова ТАСС.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы»).

В конце июня младенцев в квартире на Аргуновской улице в Москве обнаружил медик, который пришел осмотреть новорожденного. Вместе с ними находились две женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. По версии правоохранителей, детей родили суррогатные матери.

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