Сезон рыбатлона стартует в Рязани

В Рязани в субботу, 25 июля, начинается 10-й сезон рыбатлона. Соревнования будут проходить на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом сможет любой желающий независимо от пола, возраста и рыболовно-беговых способностей.

РИА «7 новостей» поясняет, что рыбатлон — это вид спорта, который сочетает в себе элементы рыбалки и бега. Участник лишь должен принести с собой телескопическую поплавочную удочку. Наживку он получит уже от организаторов.

По правилам участник должен пробежать три круга менее 1,5 км каждый, дважды зайти на рыбнище и поймать по одной рыбе любого размера и вида на каждом рыбнище.

Для зрителей организуют конкурсы, а рыбатлонистов ждут призы — от рыболовных аксессуаров и фидерных удилищ до автомобильных принадлежностей и сертификатов на пиццу.

В этом сезоне организаторы запланировали три поплавочных этапа и один осенний спиннинговый чемпионат.

Зимой в Рязани перенесли Всероссийский чемпионат по зимнему рыбатлону. Он должен был состояться 3 января, но его отменили из-за отсутствия снега.