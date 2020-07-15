Трудовой сезон студенческих отрядов стартовал в Орле

В Орле открылся летний трудовой сезон студенческих отрядов. На различные предприятия в этом году будет трудоустроеноы более 100 учащихся орловских вузов и ссузов.

Студотряды приступили к работе в Анапе, Сочи, Воронеже и других российских городах. Ребята будут работать вожатыми, проводниками, спасателями, строителями, обслуживающим персоналом в отелях и помогать убирать урожай фруктов, рассказала InfoOrel.ru руководитель областного штаба студенческих отрядов Анастасия Пилипенко.

Так, сервисный отряд «Фенис» будет участвовать в межрегиональном сводном студенческом отряде «Золотая бухта», который работает на базе самого большого аквапарка страны, расположенного в Геленджике. Студенты будут работать инструкторами, обеспечивая безопасность гостей аквапарка.

Кроме того, орловские студенты примут участие в межрегиональном студенческом сельскохозяйственном отряде «Черноземье» в Воронежской области. Основная рабочая сфера — сбор земляники, вишни и яблок. Студенты строительного отряда «Грифон» будут работать на одной из строек в Воронежской области.

В начале июля сообщалось, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, к работе приступили студенческие отряды в Тюменской области.