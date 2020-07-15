В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные отражены в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Наиболее дорогие коттеджи, по данным портала, продают в Московской области, где средняя цена за них составила почти 12 млн рублей, на втором месте по уровню цен на загородную недвижимость в стране находится Ленинградская область со средней стоимостью 10 млн рублей, за ней следует Томская область (8,2 млн рублей) и Крым (7,8 млн рублей).

Самый недорогой «домик в деревне» россияне могут приобрести в Ростовской области (3,1 млн рублей) и Башкирии (4,5 млн рублей).

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев выразил уверенность, что если тренд увеличения спроса на такую недвижимость сохранится, то девелоперам придется пересматривать подходы к будущим проектам, сделав акцент именно на частных домах за городской чертой.

«Пока застройщики еще скептически относятся к нарастающему тренду и будут к нему присматриваться в ближайшие месяцы. Если он докажет свою состоятельность, то мы увидим перемены на рынке недвижимости, и фокус может немного сдвинуться в пользу загородных типов жилья», — цитирует его ТАСС в среду, 15 июля.

С введением карантина на фоне пандемии коронавируса наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач. Так, в марте он вырос на 30–60%, причем в Подмосковье и Ленинградской области скачок заинтересованности жителей в арене загородной недвижимости достиг 80%. В апреле участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что увеличение спроса спровоцировало подорожание стоимости аренды загородных домов в России на 32%.

Аналитики «Авито Недвижимости» в свою очередь во втором квартале 2020 года заметили рост спроса на аренду загородных домов до 35%, а вместе с тем и увеличение примерно на треть ее стоимости. Так, средняя цена за месячное проживание в доме достигла 20 тыс. рублей, а в коттедже — 80 тыс. рублей. Аренда дач при этом подорожала на 18%, а таунхаусов — на 10%.