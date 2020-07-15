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Лесной пожар разгорелся возле села в Якутии

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В Якутии ликвидируют лесной пожар, который разгорелся возле села Батагай в Усть-Алданском районе. Бор горит в 5 км от населенного пункта.

По словам местных жителей, огонь быстро распространился по сосновому лесу. Якутяне рассчитывают, что ветер изменит направление, пишет ИА SakhaNews.

Всего в Усть-Алданском районе тушат два лесных пожара.

По данным МЧС, в Якутии сгорело более 233 тыс. га тайги. На территории республики действует 106 природных пожаров. За сутки зафиксировано 29 возгораний, 18 пожаров ликвидировано. Сложная обстановка складывается в шести районах, в Усть-Алданском районе существует вероятность задымления населенных пунктов.

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