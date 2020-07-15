Конкурс железнодорожных стартапов проводится в Самарской области

В Самарской области запустили программу поддержки стартапов, которые можно использовать для пилотных проектов на железной дороге. Конкурс проводится впервые. Победители получат до 2 млн рублей на тестовое внедрение своей технологии.

По словам организаторов, он поможет улучшить работу сферы и применить новые решения. Это цифровые и инфраструктурные разработки, а также интеллектуальные системы видеонаблюдения, диагностики, ART-технологии и другие направления, передает НИА «Самара».

Правительство РФ планирует выделять российским IT-компаниям гранты на создание новых продуктов. На эти цели предусмотрено 20 млрд рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на дискуссии по развитию рынка. Многие участники сферы благодарны властям за проведение налогового маневра и дополнительные меры поддержки.