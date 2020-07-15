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Парижский Диснейленд открылся после пандемии

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Фото: Depositphotos
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Парижский Диснейленд, закрытый в середине марта в связи с пандемией коронавируса, возобновил работу 15 июля. Об этом сообщается на сайте парка развлечений.

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Уточняется, что постепенное открытие тематических зон парка будет сопровождаться соблюдением мер санитарной безопасности для посетителей и сотрудников. Им в Диснейленде рекомендуют носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию 1 м.

На территории парка оборудовано более 2 тыс. точек для дезинфекции рук. Также руководство увеличило частоту обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей, в особенности на аттракционах.

Уточняется, что вместимость парка будет ограничена в соответствии с правительственными требованиями, а посещаемость будет регулироваться через новую онлайн-систему бронирования билетов (она позволит контролировать потоки туристов).

Согласно последним данным минздрава республики, с начала пандемии во Франции умерли более 30 тыс. зараженных коронавирусом. Всего на территории страны зарегистрировано 172 377 случаев заболевания COVID-19.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что компания Walt Disney Parks and Resorts, которая управляет Диснейлендами по всему миру, переделает один из своих аттракционов из-за обвинений в расизме.

Речь идет о тематическом аттракционе Splash Mountain в парках Калифорнии и Флориды, основанном на фильме 1946 года «Песня Юга», который часто критиковали за демонстрацию пренебрежительного отношения к чернокожим.

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