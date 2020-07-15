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В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора. Об этом «РИА Новости» сообщили в Фонде перспективных исследований.

Лабораторные испытания касались элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

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Отмечается, что во время испытаний электропитание двигателя обеспечивалось исключительно за счет аккумуляторной батареи высокой мощности. Кроме того, тестирование проводилось в условиях имитации взлета и посадки, а также заряда и разряда батареи во время полета и в аварийных режимах.

Предположительно, испытанная система в перспективе будет использована в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки, разработкой которой занимается Центральный институт авиационного мотостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова. Ее испытания в составе самолета запланированы на 2020–2021 годы.

Данный проект реализуется для создания полностью электрических вертолетов и самолетов. От современных образцов авиационной техники они будут отличаться более совершенными эксплуатационными характеристиками. Подобные технологии открывают возможности для создания полностью электрических летательных аппаратов, в том числе аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, а также электрических морских судов.

20 апреля сообщалось, что в России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году. Электродвигатель мощностью 80 л.с., или 60 кВт, был разработан еще в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолет разработчикам тогда не удалось.

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