Трампу запретили применять военную силу против Ирана без одобрения Конгресса

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год. Согласно ей, без одобрения американских законодателей будет запрещено финансирование боевых действий против Ирана. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила газета The Hill.

Поправку поддержали 30 законодателей, 22 высказались против. Она направлена на лишение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа права единолично начать войну с Ираном.

В это же время были одобрены еще две поправки, которые отзывают разрешения Конгресса, предоставленные главе Белого дома в 2001 и 2002 годах, на использование военной силы.

Первая резолюция позволяет американскому лидеру применять военную силу против террористов, которые несут ответственность за теракты 11 сентября, однако на деле, опираясь на нее, Вашингтон проводил и проводит любые свои операции против радикалов в разных странах мира.

Вторая дает возможность использования военной силы против террористов в Ираке. Именно на нее опиралась администрация США при проведении операции против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Однако законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись президенту.

7 мая Сенат конгресса США не смог преодолеть вето, наложенное днем ранее президентом страны Дональдом Трампом на резолюцию конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без разрешения законодателей. Глава Белого дома назвал резолюцию оскорбительной.

Очередное обострение в отношениях США и Ирана произошло в канун 2020 года. 31 декабря десятки протестующих напали на посольство США в Багдаде. 3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада, был убит генерал Касем Сулеймани, которого Вашингтон счел причастным к нападению.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Никто не погиб.

В ответ на убийство в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения президент может развязать войну.