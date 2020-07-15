Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС. С исследованием ознакомились «Известия». Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные затруднились с ответом.

«Людям обычно неловко отказываться от ответа, а по этому вопросу доля затруднившихся очень высока — 37%. В такой ситуации неудивительно, что пессимистические ответы о будущем доминируют. Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления», — прокомментировал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

38% участников опроса полагают, что режим самоизоляции снят слишком рано. Еще 22% респондентов оценивают выход из изоляции как своевременный, 23% — как слишком поздний, остальные затруднились с ответом.

Подробности — в материале «Известий»:

Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19