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Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать по вопросу Ливии

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Фото: REUTERS/Pavel Golovkin
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису. Об этом сообщает во вторник, 14 июля, телеканал NTV со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

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«Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в $100 млрд, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии», — отмечается в заявлении.

Накануне Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, а также ситуации в Ливии и Сирии.

Ранее, 1 июля, турецкий лидер обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель развитие ситуации в Сирии и Ливии. Также политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса, обменялись мнениями о сотрудничестве в этой сфере и затронули и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений.

В январе этого года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные столкновения. Действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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