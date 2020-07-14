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Новый рейс свяжет Воронеж и Сочи

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В расписании аэропорта Воронежа появится новый рейс в Сочи. Перелеты будут выполняться дважды в неделю.

Рейсы вводит авиакомпания «Руслайн» с 15 июля. Вылеты запланированы по средам и субботам, сообщает ИА «Абирег». Время полета составляет два часа.

Также перелеты в Сочи по понедельникам осуществляет компания NordStar.

Аэропорт Воронежа возобновил работу в мае. Первыми были возобновлены перелеты в Москву и Санкт-Петербург. Также теперь пассажиры могут летать в Екатеринбург.

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