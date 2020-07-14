Россияне выбрали для путешествий в августе морские курорты страны

Россияне выбрали для отдыха в августе преимущественно отечественные морские курорты. Данные бронирований авиабилетов с вылетом в августе 2020 года публикует 14 июля аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Российские путешественники после ослабления ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, уже запланировали поездки на отечественные курорты в бархатный сезон. Путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга в августе будут принимать Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды.

Симферополь, Сочи и Анапа оказались самыми популярными городами среди путешественников из Северной столицы. Отмечается также, что усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом маршрут Петербург — Калининград.

Больше всего купивших авиабилеты на черноморские курорты оказалось среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Отдельно отмечается рост популярности Анапы как у жителей Урала, так и у москвичей и петербуржцев. Если в прошлом году рейс из Екатеринбурга в Анапу практически замыкал третью десятку, то сейчас он на 13-м месте. Доля купленных билетов в Анапу из Москвы и Санкт-Петербурга выросла в два раза.

Цены на самые востребованные маршруты снизились по сравнению с прошлым годом, а заметнее всего подешевели билеты на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Сочи.

В среднем чек на перелет по России в августе 2020 года в одну сторону на 19% ниже, чем в августе прошлого года (снижение с 10 442 рублей до 8467 рублей).

А в сравнении с июлем нынешнего года цены на авиабилеты с вылетом в августе подросли — на 27% средний чек выше, чем в июле.

К примеру, средняя стоимость билета из Москвы в Сочи в июле составила 5160 рублей, а в августе — 5585 рублей (+7,6%), в Анапу, наоборот, ниже — 5181 в сравнении с 5038 рублями (–2,8%).