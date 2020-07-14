В Сети появился трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер». Ролик доступен с 13 июля.

По сюжету король демонов в исполнении британского актера Тома Эллиса возвращается из ада. Люцифер ведет себя странно, и выясняется, что его подменили — это не он, а брат-близнец архангела Михаил. Он пытается закрутить роман с детективом Хлоей Деккер в исполнении Лорен Джерман. Люцифер намерен восстановить порядок и вернуть себе свою жизнь. К концу трейлера становится понятно, что зрителей ждет эпическое противостояние между Михаилом и Люцифером.

Как пишет сайт kp.ru, столкновение братьев-архангелов приведет к тому, что зрителям покажут вмешательство самого Бога, которого должен сыграть Деннис Хейсберт.

Сезон появится на платформе уже 21 августа 2020 года, пишет «Газета.ру». Ранее сериал был продлен на шестой сезон.

12 июля сообщалось, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана».

Сопродюсируют проект Райан Мерфи, который создал сериалы «Хор», «Американская история ужасов» и «Вражда», а также Джейсон Блум, известный работой над фильмами «Человек-невидимка», «Прочь» и «Сплит».