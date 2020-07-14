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Тагильчане помогут определить место для стелы «Город трудовой доблести»

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел первое заседание рабочей группы по мероприятиям, связанным с присвоением звания «Город трудовой доблести». Вопрос расположения стелы и памятника труженикам тыла планируется вынести на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба мэрии. По словам Пинаева, место нужно утвердить в ближайшее время.

Еще одно направление работы — это патриотическое воспитание детей. Планируется сформировать группу ветеранов, которая будет посещать школы и рассказывать о подвигах предков. Об этом сообщает ресурс TagilCity.ru.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» появится экспозиция, посвященная заслугам горожан на пути к победе в Великой Отечественной войне. Также было предложено изменить знак на въезде в Нижний Тагил.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». В список вошли Екатеринбург, Боровичи, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. Их жители в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

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