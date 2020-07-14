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Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
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Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.

На ошибках мучатся: чиновников заставят соблюдать нормы русского языка
Минтруд разрабатывает законопроект о контроле за грамотностью госслужащих

«Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — сказал чиновник в комментарии РБК во вторник, 14 июля.

Старовойт отметил, что за последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах.

По его словам, одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому безграмотность сотрудника является поводом задуматься о соответствии человека занимаемой должности, добавил губернатор.

Чиновник рассказал, что теперь всех сотрудников региональной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.

В администрации Курской области есть корректор, однако часто после его проверки в документ приходится вносить изменения или дополнения, а в них опять допускаются ошибки.

В начале марта Минтруд России начал готовить законопроект о контроле за грамотностью госслужащих. Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовили во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина от 2 марта этого года по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку в ноябре 2019 года. Согласно поручению, необходимо разработать проект, который предусматривает контроль за соблюдением норм русского языка не только чиновниками, а также руководителями и гражданами.

Теперь при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу предлагается оценивать знание кандидатами государственного языка России.

Законопроект должен быть внесен в Госдуму до 15 сентября.

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