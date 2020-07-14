Тюменская больница выплатит компенсацию за оставленную в теле пациентки иглу

В Тюменской области пациентка отсудила компенсацию в размере 250 тыс. рублей у больницы за оставленную в ее теле иглу после операции. Из-за некачественной помощи женщине потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

Первая операция была проведена в больнице в Ярково в 2013 году. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что в результате нарушения лечебных мероприятий в области шва был оставлен фрагмент хирургической иглы. Некачественная медицинская помощь привела к необходимости повторной операции, а также осложненному восстановительному периоду. Об этом пишет megatyumen.ru.

Пациентка обратилась с иском в суд с требованием взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования женщины и обязал больницу выплатить 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 66 тыс. рублей расходов на проведение экспертизы.

В январе в ЯНАО пациентка отсудила компенсацию в размере 1 млн рублей за врачебную ошибку. 8 февраля 2018 года женщине провели лапароскопическую операцию в Тюмени, пациентке удалили желчный пузырь и кисту правого яичника. Однако в ходе вмешательства медики повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью.