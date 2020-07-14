Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Общество
Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне
Армия
Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях
Мир
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Общество
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Тюменская больница выплатит компенсацию за оставленную в теле пациентки иглу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области пациентка отсудила компенсацию в размере 250 тыс. рублей у больницы за оставленную в ее теле иглу после операции. Из-за некачественной помощи женщине потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

Первая операция была проведена в больнице в Ярково в 2013 году. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что в результате нарушения лечебных мероприятий в области шва был оставлен фрагмент хирургической иглы. Некачественная медицинская помощь привела к необходимости повторной операции, а также осложненному восстановительному периоду. Об этом пишет megatyumen.ru.

Пациентка обратилась с иском в суд с требованием взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования женщины и обязал больницу выплатить 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 66 тыс. рублей расходов на проведение экспертизы.

В январе в ЯНАО пациентка отсудила компенсацию в размере 1 млн рублей за врачебную ошибку. 8 февраля 2018 года женщине провели лапароскопическую операцию в Тюмени, пациентке удалили желчный пузырь и кисту правого яичника. Однако в ходе вмешательства медики повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020