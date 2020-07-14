«Закон о тишине» ужесточили в Псковской области

Депутаты Псковской областной думы поддержали законопроект, который вносит коррективы в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Они касаются «ремонтного шума».

Законопроект продлевает часы тишины в многоквартирных домах. Речь идет о строительных и ремонтных работах. Если в действующей редакции закона шуметь запрещено с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни и в нерабочие праздничные дни, то в новой редакции время запрета продлевается. Так, строительный шум ограничивается с 21:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 21:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные дни и в нерабочие праздничные дни, уточняет «Псковская лента новостей».

Аналогичные запреты ранее были приняты в Москве, Архангельской, Калининградской и Мурманской областях. А в Карелии ввели дневной «тихий час».

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, звуковые сигналы охранной автосигнализации и другие действия.