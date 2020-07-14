Синоптики предупредили о ливне в Москве во вторник и среду

Пик осадков в Москве придется с 18 часов вечера вторника до 4–5 часов ночи среды. Об этом заявила «РИА Новости» 14 июля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В центре Москвы у нас начнется дождь после 16 часов», — сказала метеоролог.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что городские службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы из-за предстоящего ливня.

По его словам, население оповестили в SMS-сообщениях о предстоящем ухудшении погоды. Гражданам рекомендуют не выходить на улицу без острой необходимости, соблюдать правила личной безопасности, не прятаться от дождя под деревьями и не парковать вблизи них машины.

«Принимаются дополнительные усилия для предотвращения серьезных подтоплений из-за дождя, на дежурство заступили 300 бригад «Мосводостока». Электросетевые организации готовы задействовать все источники аварийного питания в случае такой необходимости», — приводит слова Бирюкова НСН.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на прогноз синоптиков, во вторник–четверг в московском регионе может выпасть до 94 мм осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 мм — в течение двух дней. С 18:00 15 июля до 03:00 16 июля возможны гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 м/с.

Ранее во вторник в Москве и Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 00:00 среды.