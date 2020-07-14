Грибники в Подмосковье нашли в лесу череп человека

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческого черепа в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 12 июля в лесу около деревни Матвейково Ступинского городского округа. Череп человека обнаружили грибники и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В полиции в настоящее время пытаются установить личность человека, которому принадлежат останки, пишет РИАМО. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце июня возле высокой скалы в Мурманске обнаружили останки человека. Правоохранительные органы устанавливают личность покойного.