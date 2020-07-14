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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

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В Ульяновской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условия с грозой и ливнями. В регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

По данным синоптиков, до конца суток 14 июля и ночью 15 июля в Ульяновской области ожидается гроза. Ветер усилится до 25–27 м/с. Об этом сообщает 1ul.ru.

Местами пройдут ливни, также возможен град. В течение дня 15 июля прогнозируются дожди и грозы с умеренным ветром. Температура воздуха достигнет +34 градусов. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Ульяновской области при непогоде по возможности не покидать помещений и не приближаться к окнам. Также особую осторожность необходимо проявить в обращении с электроприборами во время грозы.

16 июля жара немного спадет, температура воздуха днем составит +29 градусов.

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