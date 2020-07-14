Снаряд времен войны нашли в палисаднике в Мурманске

В полицию Мурманска поступило сообщение о снаряде времен Великой Отечественной войны, который нашли в палисаднике в районе улицы Шевченко. Информацию передали в Росгвардию.

К дому прибыла группа разминирования ОМОН «Медведь». Специалисты обследовали снаряд и установили, что он опасности не представляет, пишет ИА «Би-порт».

9 июля в Мурманске на строительной площадке обнаружили боевую 81-миллиметровую минометную мину. Она представляла опасность. А 18 июня на стройке в районе Нижне-Ростинского шоссе нашли три авиабомбы.

9 апреля сообщалось, что авиабомбу времен войны обнаружили во время раскопок на территории торгового порта в Мурманске.