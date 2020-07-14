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В Калуге выпустили юбилейный двигатель Volkswagen

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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В Калуге на заводе Volkswagen Group Rus выпущен 600-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211 с момента открытия предприятия в сентябре 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 14 июля в редакцию «Известий».

Бензиновый мотор 1.6 MPI серии EA211 выпускается в двух вариантах мощностей — 90 и 110 л. с. Они устанавливаются на модели российской сборки Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Двигатели экспортируются в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны.

2 июля сообщалось, что Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan.

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