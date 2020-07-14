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В России действует 152 лесных пожара

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В России действует 152 лесных пожара общей площадью более 37 тыс. га. В тушении задействовано 3,5 тыс. человек. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах. В ХМАО лесные пожары подошли вплотную к двум городам. Почти 100 человек тушат пламя вблизи Югорска . Огонь распространился на площади 20 га. Еще один крупный очаг ликвидируют рядом с Советским. Борьбе со стихией мешает жаркая и сухая погода. В регионе действует более 20 природных пожаров.

С марта в Иркутской области огнем пройдено более 100 тыс. га. Показатель вдвое меньше прошлогоднего. Сейчас в области более 30 лесных пожаров на площади 27,6 тыс. га.

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