День томича отменили в Томске из-за пандемии коронавируса

В Томске приостановлена подготовка к празднованию Дня томича. Общегородской праздник не состоится из-за большого риска для здоровья жителей города в период пандемии коронавируса, сообщил мэр города Иван Кляйн.

По его словам, которые приводит РИА «Томск», режим изоляции в городе не снят, режим повышенной готовности действует, а проводить массовые мероприятия праздничного характера — это подвергать людей опасности.

В Томской области режим повышенной готовности ввели 18 марта. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти города не раз продлевали режим самоизоляции и обязательное ношение масок. Ограничения будут действовать до 1 августа.

По данным на 13 июля, в Томской области зарегистрирован 3041 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 1707 человек. 24 человека скончались.

День томича отмечается в Томске с 2015 года во вторые субботу и воскресенье сентября. Гуляния разворачиваются на всех городских площадках, а самые масштабные — на Новособорной площади и в Лагерном саду. День города в Томске празднуется 7 июня.

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